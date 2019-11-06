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Диас отстранен на 90 дней после поражения от Масвидаля

21:58
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Боец ММА Нейт Диас отстранен UFC на 90 дней по медицинским показателям от проведения боев после поражения от Хорхе Масвидаля. Ранее Диас уступил в главном поединке UFC 244. Врачи не разрешили ему продолжать бой из-за многочисленных рассечений.

Самому Масвидалю также запрещено проводить бои на протяжении 30 дней, как и остальным участникам вечера. Исключение сделано только для Диаса и Грегора Гиллеспи, также отстраненного на 90 дней. Гиллеспи уступил Кевину Ли нокаутом в первом раунде.

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