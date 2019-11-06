Диас отстранен на 90 дней после поражения от Масвидаля

Боец ММА Нейт Диас отстранен UFC на 90 дней по медицинским показателям от проведения боев после поражения от Хорхе Масвидаля. Ранее Диас уступил в главном поединке UFC 244. Врачи не разрешили ему продолжать бой из-за многочисленных рассечений.

Самому Масвидалю также запрещено проводить бои на протяжении 30 дней, как и остальным участникам вечера. Исключение сделано только для Диаса и Грегора Гиллеспи, также отстраненного на 90 дней. Гиллеспи уступил Кевину Ли нокаутом в первом раунде.