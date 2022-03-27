Диакисе: «Я не из тех, кто устает. Хочу подраться с Дрю Добером в Лондоне»

Английский боец Марк Диакисе прокомментировал победу над россиянином Вячеславом Борщевым на UFC Fight Night 205.

«Я по-прежнему считаю себя проспектом. Такое ощущение, что меня списали, но я все еще здесь, я вернулся, я готов переть дальше. Я не из тех, кто устает, я поднимаю скорости, от раунда к раунду я прибавляю в темпе. Если вы смотрели мой бой с Физиевым, то видели, как я поднимаю скорости по ходу боя. Сегодня я показал, что я все еще здесь. Я готов драться снова хоть сегодня вечером. Слышал, что Дрю Добер хочет подраться в новом карде в Лондоне, я готов!» — сказал Диакисе в октагон-интервью.

Поединок в легком весе завершился победой Диакези единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). На счету 30-летнего Борщева 6 побед и два поражения, у 29-летнего Диакисе15 побед при 5 поражениях.