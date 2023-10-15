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Сегодня, 13:05

Дэн Хендерсон: «Я бы нокаутировал братьев Пол. Они не на уровне Федора и Рэмпейджа»

Дэн Хендерсон раскритиковал боксерские поединки YouTube-блогеров
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Pride в средней и полутяжелой весовых категориях и экс-чемпион Strikeforce в полутяжелой весовой категории Дэн Хендерсон (32-15) раскритиковал боксерские поединки YouTube-блогеров.

«Я не уверен, что понимаю эти бои, — написал Хендерсон в соцсети X. — Никто из ютуберов не дерется с кем-то серьезным. Интересно, как они справятся с моим правым оверхендом? С возрастом мотивация к тренировкам снижается, а время восстановления после тренировок увеличивается. Но сила остается прежней. Не думаю, что кто-то из ютуберов захочет проверить эту теорию. Для них это невыгодно. Я никого не вызываю, но я бы нокаутировал Джейка Пола и Логана Пола. Меня колотили настоящие убийцы. Братья Полы — это не Федор [Емельяненко], Вандерлей [Силва], Рэмпейдж [Джексон], Андерсон [Сильва]. Просто говорю все как есть».

Логан Пол победил Диллона Дэниса, который был дисквалифицирован за нарушение правил в шестом раунде. Бой состоялся 14 октября в Манчестере, Великобритания.

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