Деметриус Джонсон: «Джонс мог быть чемпионом в двух весовых одновременно, если бы захотел»

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) считает, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) спокойно мог бы владеть двумя поясами одновременно.

«Честно, я не думаю, что Джону Джонсу пришлось выложиться по полной, чтобы стать чемпионом в тяжелом весе. Он мог бы и дальше выступать в полутяжелом дивизионе, удерживать два пояса. Он мог бы держать два пояса, если бы захотел», — сказал Джонсон на The MMA Hour.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.