Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон дал совет молодому поколению бойцов.

«Мой совет — берегите и инвестируйте деньги, — говорит Джонсон на шоу The MMA Hour. — Я помню, когда дрался на турнире WEC 48 (в апреле 2010-го. — Прим. СЭ). Перед боем нам сказали, что за лучший бой и выступление вечера будут выплачиваться бонусы в 65 тысяч долларов. Я, такой, завелся: «О, 65 тысяч. Куплю себе машину!» Но мой тренер Мэтт Хьюм жестко осадил меня: «Нет, ты купишь себе дом. И инвестируешь часть денег». И после этого — с каждого своего поединка я откладывал часть денег, инвестировал их.

Очень важно беречь деньги и вкладывать, потому что рано или поздно хорошие чеки за бои будут становиться меньше, а потом и вовсе иссякнут. У меня никогда не было цели стать чемпионом. Потому что на тот момент еще не был открыт мой весовой дивизион, потому что я занимался этим просто ради того, чтобы быть в хорошей форме. И потом так уж вышло, что у меня выдалась отличная карьера. Но мой совет: прежде всего берегите деньги, окружайте себя надежными людьми и просто наслаждайтесь своей дорогой в спорте".

Джонсон удерживал титул в наилегчайшем весе UFC с сентября 2012-го по август 2018-го, проведя 11 подряд защит пояса. Осенью 2018-го боец перебрался в азиатский промоушен ONE, где стал чемпионом «Гран-при».