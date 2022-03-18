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Сегодня, 12:05

Дебютант UFC Мокаев: «Меня называют Мухаммедом Мокаевым, а не вторым Хабибом»

Мокаев заявил, что его не называют вторым Хабибом
Роман Шишов
Корреспондент
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Мухаммед Мокаев.
Фото Instagram

Дебютант UFC британец Мухаммед Мокаев рассказал, как он относится к тому, что люди сравнивают его с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Многие люди сравнивают меня с Хабибом, потому что мы два непобежденных [бойца], и мы оба из Дагестана, — сказал Мокаев в интервью BBC Sport. — Но у меня есть своя собственная история. Они называют меня Мухаммедом Мокаевым, а не вторым Хабибом».

«Я могу построить более лучшую карьеру, чем Хабиб, потому что за моими плечами любительская карьера. 23 побед и 0 поражений, а в профессиональных ММА — 6 побед и 0 поражений».

«Я хочу стать самым молодым чемпионом в истории UFC. У меня есть все для достижения этой цели».

В следующем поединке, который состоится 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне, Мокаев встретится с американцем Коди Дерденом, на счету которого 12 побед, 3 поражения и 1 ничья. Бойцы сразятся в наилегчайшей весовой категории.

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