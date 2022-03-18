«Это девушка? Как ее зовут?». Колби Ковингтон не воспринимает Шона Стриклэнда как бойца

Американский боец Колби Ковингтон решил подшутить над Шоном Стриклэндом, отказавшись признавать существование топового средневеса.

Во время интервью Джеймсу Линчу из ютуб-канала Sportskeeda MMA Ковингтона спросили, как он относится к откровенной персоне Стриклэнда и его противоречивым высказываниям. Бывший временный чемпион полусреднего дивизиона ответил:

«Кто это? Как ее зовут?», — спросил Ковингтон.

Несмотря на то, что журналист напомнил Ковингтону, что Стриклэнд выступал в полусреднем весе и даже дрался с Камару Усманом, «Хаос» (никнейм Ковингтона), похоже, сделал вид, что не знает бойца.

«О, правда? Это интересно. Должно быть... О, я что-то упустил. Честно, я никогда о нем не слышал. Я не знал. Это девушка? Ты сказал, что это парень?», — ответил Ковингтон.

В настоящее время Стриклэнд занимает 5-ю строчку в рейтинге средневесов UFC и идет на серии из 6-ти побед. Раньше боец выступал в полусредней весовой категории. Всего на его счету 25 побед и 3 поражения.

Ковингтон занимает первое место в рейтинге полусредневесов UFC. В последнем поединке, который состоялся в начале марта на UFC 272 в Вегасе, Ковингтон единогласным решением судей выиграл у бывшего товарища по команде Хорхе Масвидаля. В целом в активе Ковингтона 17 побед и 3 поражения.