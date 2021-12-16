Дастин Порье: «Я мог бы уснуть, а не постучать, показать свою жесткость, но что бы мне это дало?»

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье рассказал об эпизоде с удушением в поединке против Чарльза Оливейры на UFC 269.

«Он быстро забрал спину. Я не хотел стучать. Конечно, не хотел. Я жесткий и спокойно мог уснуть. Но что бы это мне дало? Я давно занимаюсь этим спортом, чтобы понять, когда мне поставили мат. Я просто оказался в наихудшей позиции, в которой только мог оказаться с таким соперником. Хотя в кэмпе провел кучу часов с ребятами на моей спине, пытавшимися задушить меня. Он не был каким-то суперсильным или быстрым, но он оказался прочнее, чем я думал», — сказал Порье на шоу The MMA Hour.

11 декабря Порье проиграл Чарльзу Оливейре удушением сзади на UFC 269.