Дастин Порье: «После второго раунда в бою с Оливейрой у меня устал плечи»

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, как его измотал грэпплинг в поединке с Чарльзом Оливейрой на UFC 269.

«Чувствовал ли я, что вот-вот финиширую его в 1-м раунде? Трудно сказать, — заметил Порье в разговоре с The MMA Hour. — Я потрясал его, у меня проходили удары. Я думал, что впереди 4 раунда, и я буду сильно попадать снова и снова, пока не вырублю. Но этого не случилось.

Помню, как мой угол говорил мне, что все прямые удары попадают, что левой просто нельзя промазать... В третьем раунде я почувствовал, что мои плечи устали. Я не был уставшим сам, но плечи забились. Потому что я не привыкший к тому, чтобы держать другого бойца руками 5 минут подряд.

Обычно я выхожу за финишем, выхожу, чтобы создавать пространство. А тут мне надо было держать его в гарде, сбивать ему осанку. Плечи устали, помню, перед началом 3-го раунда я как раз подумал об этом. Это меня замедлило, я выбросил то ли вялый хук то ли оверхэнд, он поменял уровни и сковал меня в захват. Я был медленнее, чем обычно из-за плеч».

11 декабря Порье проиграл Чарльзу Оливейре удушением сзади на UFC 269.