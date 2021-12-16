Кори Сэндхэген: «Я не был прежним после нокдауна в 3-м раунде боя с Петром Яном»

Бывший претендент на временный пояс легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген поделился мнением о поединке с Петром Яном.

«Я хорошо дрался в первом раунде, — сказал Сэндхэген на шоу The MMA Hour. — Хорошо дрался во втором, пусть судьи и отдали раунд ему. Если бы мы дрались где-то в Колорадо, мне бы, скорее всего, отдали два этих раунда. В третьем я тоже дрался хорошо, пока он не поймал меня ударом и уронил. После нокдауна я дрался на трясущихся ногах до конца боя. У меня очень хороший подбородок, и чтобы потрясти меня, нужно выбросить нечто особенное. И он выбросил, и это стало важным фактором. Я сделал ошибку и заплатил за нее. Я не был прежним после нокдауна. Если бы не это падение, я выиграл бы 4 и 5 раунды. Я выигрывал и третий раунд до нокдауна. А так... хоть у меня и не было потрясенного выражения лица, но я принял ущерб, в 4-м раунде я был просто измочален.

Что он изменил после первого раунда? Я знал, что Ян не вкатывается в бои быстро, хотя в этом раз он вкатился быстрее, чем обычно. Во втором и третьем раундах он начал поднимать темп, а в четвертом просто надрал мне зад. Лучший ли Ян боксер в UFC? Я не знаю. Боксерские бои по-другому обсчитываются, там другие стили, все другое... Ян — феноменальный кикбоксер, он очень хорош. Я не хочу залезать во все эти обсуждения о лучшем боксере или еще ком-то. ММА — другой спорт".

30 октября Сэндхэген проиграл Яну единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.