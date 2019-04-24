Американский боец Дастин Порье отметил, что не обращает внимания на слова Хабиба Нурмагомедова. Соперники встретятся 7 сентября в поединке за звание чемпиона в легком весе.

- Я буду делать ему больно все 25 минут. Хочу, чтобы его тело не работало так, как обычно, - приводит MMA Weekly слова Порье. - Хабиб говорит, что хочет избить меня, но это не имеет никакого значения. Он обязан это делать, потому что здесь профессиональные бои.

Мы не будем играть в теннис, это будет настоящий бой. Победит тот, чьи удары окажутся более разрушительными и опасными. Меня невозможно запугать, я провел в ММА 40 боев. Поэтому я давно не придаю значения словам соперников.