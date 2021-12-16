Дастин Порье: «Не пересматривал бой с Оливейрой. У меня отвращение к себе»
03:30
Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, почему не хочет пересматривать проигранный бой с Чарльзом Оливейрой.
«Я не пересматривал бой. Пока не хочу этого делать. Пройдет время, и я посмотрю, но пока у меня слишком сильное отвращение к себе. Я выступил гораздо ниже своего уровня, и это бьет больнее всего», — сказал Порье на шоу The MMA Hour.
11 декабря Порье проиграл Чарльзу Оливейре удушением сзади на UFC 269.
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