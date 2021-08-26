Дастин Порье назвал Махачева самым сложным соперником в дивизионе

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье считает Ислама Махачева самым сложным соперником в дивизионе.

«Уже несколько лет легкий дивизион считается одним из самых конкурентных в UFC — если не самым. Здесь всегда было тяжело, и много претендентов ждали своего шанса. Сейчас в ростере появились новые парни, а дивизион стал сильнее. Самым сложным соперником на своем пике для меня был Хабиб Нурмагомедов, но сейчас его нет. Теперь, возможно, это Ислам Махачев. У него похожий стиль», — привод Heavy слова Порье.

Следующий поединок Махачев проведет против Рафаэля Дос Аньоса на UFC 267 в конце октября.