Дастин Порье: «Гэтжи нокаутирует Фергюсона»

Американский боец ММА Дастин Порье объяснил, почему считает Джастина Гэтжи фаворитом в поединке против Тони Фергюсона, который состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

— Гэтжи нокаутирует Фергюсона, — приводит MMA Junkie слова Порье. — Если говорить о технике, то у обоих есть проблемы в плане кикбоксинга, однако они все равно наносят соперникам значительный урон. И Гэтжи, и Фергюсон без опасений бросаются в атаку, чтобы иметь возможность нанести мощный удар. Думаю, что Джастин как следует ударит Фергюсона, и это подкосит Тони. Мы уже видели, как Фергюсон может поплыть, Гэтжи станет первым, кто его добьет.

На 18 апреля был намечен поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако он был отменен в связи с тем, что Хабиб лишился возможности покинуть пределы России из-за введенного режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В итоге, соперником Фергюсона на турнире UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

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