Даррен Тилл поделился фотографией жуткой травмы глаза

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) опубликовал в соцсетях фотографию неприятной травмы глаза.

Травму Тилл, вероятно, получил во время подготовки к первому за два года бою в UFC против 28-летнего южноафриканца Дрикуса дю Плесси (17-2).

Травмированный глаз Даррена Тилла.

Неизвестно, повлияет ли эта травма на организацию боя с дю Плесси. За последние два года пять боев британца были отменены, в том числе против Джека Херманссона (23-7) и Марвина Веттори (18-6).

Тилл встретится с дю Плесси 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.