Появилась видеозапись борцовской схватки Махачева и Кормье

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) опубликовал в соцсетях видеозапись борцовской схватки с бывшим двойным чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэлем Кормье (22-3) в зале AKA.

«Наконец-то все узнают правду, чья борьба лучше, — написал Махачев в соцсетях. — Я предупреждал тебя, ДиСи. Обязательно посмотрите видео, ребята».

«Я наконец-то посмотрел видео целиком, — ответил Кормье. — У этого парня Ислама отличный видеоредактор. Этот парень убрал все мои заработанные очки. Что за чушь собачья. Ты заработал четыре очка, а я провел тейкдаун. Победа американца со счетом 6:4».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Кормье в настоящее время является комментатором UFC, ведущим и аналитиком. Он завершил карьеру в 2020-м, проиграв в трилогии Стипе Миочичу (20-4) единогласным решением судей.