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Сегодня, 09:02

Монсон не собирается завершать карьеру и проведет бои зимой

Мария Гусева
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Представитель американского бойца с российским паспортом Джеффа Монсона заявил, что спортсмен не собирается заканчивать карьеру.

«Это неправда. Джефф [Монсон] не завершает карьеру. Он проведет бои в декабре и январе», — цитирует ТАСС представителя бойца.

29 октября Монсон провел поединок в промоушене Draka против Александра Ильясова. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара.

Ранее 51-летний Монсон говорил, что этот поединок станет для него последним в карьере. Боец провел 89 поединков, одержал 61 победу, 26 проиграл и еще два закончились вничью.

Источник: https://tass.ru/sport/16200499
Джефф Монсон
ММА
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