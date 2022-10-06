Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

6 октября, 11:34

Даррен Тилл обратился к Петру Яну по-русски: «Удачи в бою, брат»

Даррен Тилл обратился к Петру Яну на русском языке
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) для подготовки к бою с 28-летним южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (17-2) прибыл в Tiger Muay Thai в Пхукет, Таиланд. Там он встретил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-3).

Вместе они сфотографировались, Тилл опубликовал фотографию в соцсетях и по-русски написал: «Удачи в бою, брат. Рад твоей победе». «Thanks», — ответил на это Ян.

Тилл подерется с Плесси 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
Ян подерется с Шоном О'Мэлли (15-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Петр Ян
1
0
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маурисио Руа подерется с украинцем на UFC 283 в Рио-де-Жанейро

Тайрон Вудли: «Хабиб не входит в топ-10 бойцов всех времен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости