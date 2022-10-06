Даррен Тилл обратился к Петру Яну по-русски: «Удачи в бою, брат»

Даррен Тилл обратился к Петру Яну на русском языке

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) для подготовки к бою с 28-летним южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (17-2) прибыл в Tiger Muay Thai в Пхукет, Таиланд. Там он встретил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-3).

Вместе они сфотографировались, Тилл опубликовал фотографию в соцсетях и по-русски написал: «Удачи в бою, брат. Рад твоей победе». «Thanks», — ответил на это Ян.

Тилл подерется с Плесси 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.