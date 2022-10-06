Маурисио Руа подерется с украинцем на UFC 283 в Рио-де-Жанейро

40-летний ветеран, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Маурисио Руа (27-13) подерется на родине в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Оппонентом Руа будет 26-летний украинский боец Игорь Потеря (18-3). Об этом сообщил журналист Алекс Бегунин в Twitter.

Потеря дебютировал в UFC 30 июля, проиграв Николае Негумереану (13-1) техническим нокаутом во втором раунде.

Руа идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Овинсу Сент-Прю (26-16) раздельным решением судей. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе, США.