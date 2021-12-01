Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье составил для ESPN свой список самых перспективных бойцов ММА в мире в возрасте до 25 лет.

Самым талантливым Кормье считает 23-летнего бойца легчайшего веса Сонга Ядонга, далее следует непобежденная Кейси О'Нил (8-0) из женской наилегчайшей категории, а замыкает тройку другой непобежденный проспект из Ирландии — 24-летний Иэн Гэрри.

За ними идут Усман Нурмагомедов, Мэйси Барбер и Игнасио Бахамондес.