Промоушен Хабиба готов подписать Кевина Ли
05:13
Генеральный директор промоушена Eagle FC Ризван Магомедов признался, что организация готова подписать бойца Кевина Ли. Сегодня стало известно об увольнении 29-летнего американца из UFC.
«Eagle FC готов дать Кевину Ли новый дом», — приводит MMA Fighting слова Магомедова.
На счету Ли в ММА 25 боев: 18 побед и 7 поражений.
Напомним, владельцем промоушена Eagle FC является Хабиб Нурмагомедов. Он приобрел Eagle FC в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила 1 миллион долларов. С тех пор Хабиб провел с промоушеном 12 турниров.
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