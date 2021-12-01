Промоушен Хабиба готов подписать Кевина Ли

Генеральный директор промоушена Eagle FC Ризван Магомедов признался, что организация готова подписать бойца Кевина Ли. Сегодня стало известно об увольнении 29-летнего американца из UFC.

«Eagle FC готов дать Кевину Ли новый дом», — приводит MMA Fighting слова Магомедова.

На счету Ли в ММА 25 боев: 18 побед и 7 поражений.

Напомним, владельцем промоушена Eagle FC является Хабиб Нурмагомедов. Он приобрел Eagle FC в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила 1 миллион долларов. С тех пор Хабиб провел с промоушеном 12 турниров.