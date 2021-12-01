Американский боец Кевин Ли уволен из UFC после почти 8 лет выступлений в промоушене, сообщает MMA Fighting.

29-летний Ли, который в 2017 году был претендентом на временный титул чемпиона UFC в легком весе, проиграл пять из последних семи боев в лиге. Всего же в UFC он провел 18 боев (11 побед, 7 поражений).

Ранее было объявлено об отстранении Ли от тренировок на шесть месяцев, так как он получил положительный результат теста на амфетамины после поражения от Даниэля Родригеса (бой состоялся в августе этого года). Позже Ли рассказал, что использует Adderall для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.