Даниэль Кормье назвал лучшего бойца 2022 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что чемпион в среднем дивизионе Алекс Перейра (7-1) заслуживает звания «Боец года».

«Алекс Волкановски выглядел фантастически. То же самое я могу сказать об Алджо [Стерлинге], Исламе [Махачеве], Леоне [Эдвардсе]. Но мой боец 2022 года — это Алекс Перейра, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — В этом году он выиграл три поединка, в том числе бой с чемпионом UFC, которого многие считают одним из величайших средневесов всех времен.

Он не просто победил, а справился с высоким давлением и под конец боя сделал свое дело. Он очень быстро стал чемпионом. Просто с ума сойти. Мой боец года — это Алекс Перейра".

Перейра провел в 2022-м три боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.