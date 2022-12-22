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Сегодня, 11:10

Макгрегор назвал лучший камбэк в истории UFC

Давид Хачатрян
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Леон Эдвардс.
Фото USA Today Sports

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) считает, что чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) оформил лучший камбэк в истории в поединке с Камару Усманом (20-2).

«Прекращайте называть это «камбэком года». Это лучший камбэк в истории! Выбор времени, удар, нокаут. Лучший хедшот. Команда Paradigm Sports!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Эдвардс и Усман дрались 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США. Эдвардс по судейским карточкам проигрывал второй, третий и четвертый раунды. В пятом раунде он нанес хайкик и нокаутировал Усмана.

Камару Усман
Конор Макгрегор
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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