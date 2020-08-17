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Дана Уайт заинтересован в подписании Майкла Чэндлера в UFC

10:48
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что заинтересован в подписании бывшего чемпиона легкого дивизиона Bellator Майкла Чэндлера, который провел последний поединок по контракту, нокаутировав в реванше Бенсона Хендерсона.

— Я бы хотел с ним встретиться. Этот парень заслужил, я хочу с ним переговорить, — приводит слова Уайта MMA Junkie.

После победы над Хендерсоном Чэндлер сказал, что готов обсудить заключение нового соглашения с руководством Bellator. При этом он не скрывал, что может рассмотреть другие промоушены для продолжение карьеры, и уже обсуждает потенциальные бои с Конором Макгрегором и Джастином Гэтжи.

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