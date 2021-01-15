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Дана Уайт сегодня проведет встречу с Хабибом Нурмагомедовым

13:46
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт. Фото bjpenn.com
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт. Фото bjpenn.com
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Глава UFC Дана Уайт встретится с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым сегодня, 15 января, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

По информации источника, Уайт и Нурмагомедов встретятся во время турнира UAE Warriors, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).Ранее глава UFC заявлял, что намерен уговорить Хабиба провести еще один поединок.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.

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