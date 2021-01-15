Дана Уайт сегодня проведет встречу с Хабибом Нурмагомедовым

Глава UFC Дана Уайт встретится с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым сегодня, 15 января, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

По информации источника, Уайт и Нурмагомедов встретятся во время турнира UAE Warriors, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).Ранее глава UFC заявлял, что намерен уговорить Хабиба провести еще один поединок.

The much-anticipated meeting between Dana White (@danawhite) and Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) is expected to take place tonight, Friday here in Abu Dhabi, at a UAE Warriors MMA card. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) January 15, 2021

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.