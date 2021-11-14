Дана Уайт раскритиковал рефери Херба Дина

Президент UFC Дана Уайт недоволен работой октагон-рефери Херба Дина после турнира UFC Vegas 42.

«Хербу Дину стоит перестать трогать бойцов до того, как бой остановлен. В этом бою Бена с Лимой он трогал их, хватал за запястья еще до остановки. На повторе это выглядит так, как будто он танцует. Стоит и дергается, хватает их... Ему нужно быть решительнее — либо он запрыгивает и останавливает бой либо нет. Мне нравится Херб, он приятный парень, но ему стоит перестать хватать людей до остановки боя», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Бен Ротвелл проиграл Маркосу Рожерио де Лиме нокаутом в первом раунде.