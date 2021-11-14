Макс Холлоуэй пропустил 1110 значимых ударов в голову за карьеру в UFC. Больше всех в истории промоушена
05:49
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй увеличил отрыв по количеству пропущенных значимых ударов в голову в истории промоушена.
После поединка с Яира Родригесом у 29-летнего гавайского бойца уже 1110 пропущенных значимых попаданий в голову. Следом за ним идет Диего Санчес с 954 пропущенными. Если брать общее количество пропущенных по всем частям тела — то соперники довели до Холлоуэя 1811 значимых попаданий. Ни один другой боец в истории UFC не пропускал столько ударов.
Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.
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