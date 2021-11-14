Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макс Холлоуэй пропустил 1110 значимых ударов в голову за карьеру в UFC. Больше всех в истории промоушена

05:49
Теги:

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй увеличил отрыв по количеству пропущенных значимых ударов в голову в истории промоушена.

После поединка с Яира Родригесом у 29-летнего гавайского бойца уже 1110 пропущенных значимых попаданий в голову. Следом за ним идет Диего Санчес с 954 пропущенными. Если брать общее количество пропущенных по всем частям тела — то соперники довели до Холлоуэя 1811 значимых попаданий. Ни один другой боец в истории UFC не пропускал столько ударов.

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Пушков заявил о «ледяной войне» с Западом
0