Макс Холлоуэй пропустил 1110 значимых ударов в голову за карьеру в UFC. Больше всех в истории промоушена

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй увеличил отрыв по количеству пропущенных значимых ударов в голову в истории промоушена.

После поединка с Яира Родригесом у 29-летнего гавайского бойца уже 1110 пропущенных значимых попаданий в голову. Следом за ним идет Диего Санчес с 954 пропущенными. Если брать общее количество пропущенных по всем частям тела — то соперники довели до Холлоуэя 1811 значимых попаданий. Ни один другой боец в истории UFC не пропускал столько ударов.

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.