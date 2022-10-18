Дана Уайт: «Победитель боя Яна и О'Мэлли подерется за титул»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что, скорее всего, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) подерется с победителем боя Чарльз Оливейра (33-8) — Ислам Махачев (22-1), а победитель боя Петр Ян (16-3) — Шон О'Мэлли (15-1) получит титульный шанс в легчайшем весе. Об этом он сказал в интервью Робби Фоксу.

— Мы слышали, что Александр Волкановски является резервным бойцом на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева. Значит ли это, что он следующим получит титульный шанс?

— В этом есть смысл.

— Победитель боя Шона О'Мэлли и Петра Яна получит титульный бой?

— Да. Петр Ян — боец номер один в мире, а О'Мэлли всего 27 лет, у него рекорд 15-1. У него есть опыт, преимущество в росте, силе, у него есть все инструменты, чтобы победить.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, ОАЭ.