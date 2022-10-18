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Сегодня, 10:58

Иржи Прохазка рассказал, почему дал реванш Гловеру Тейшейре

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) признался, что показал ужасное выступление против Гловера Тейшейры (33-8) на UFC 275.

«Я рад, что этот бой состоится, — сказал чех в интервью The MMA Hour. — В поединке с Гловером я показал одно из своих худших выступлений в карьере. Мой подход к бою... Я знаю, что могу выступать лучше, и, как я уже сказал, Гловер заслуживает реванша, потому что бой был очень близким».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

UFC
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