Иржи Прохазка рассказал, почему дал реванш Гловеру Тейшейре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) признался, что показал ужасное выступление против Гловера Тейшейры (33-8) на UFC 275.

«Я рад, что этот бой состоится, — сказал чех в интервью The MMA Hour. — В поединке с Гловером я показал одно из своих худших выступлений в карьере. Мой подход к бою... Я знаю, что могу выступать лучше, и, как я уже сказал, Гловер заслуживает реванша, потому что бой был очень близким».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.