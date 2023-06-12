Дана Уайт отреагировал на удар Конора, который отправил талисмана «Майами Хит» в травмпункт

Глава UFC Дана Уайт раскритиковал талисманы команд, которые хотят получить удар от профессионального бойца.

«Что за фигня с талисманами, которые хотят, чтобы профессиональные бойцы ударили их по лицу? Чего ты ожидаешь? Из чего сделаны их костюмы? Если бы я был талисманом, я бы не хотел, чтобы профессиональные бойцы били меня по лицу. Не думаю, что это самая лучшая идея в мире», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) нанес удар талисману команды «Майами Хит». Талисман упал на паркет, а позже стало известно, что мужчина находившийся внутри, оказался в отделении неотложной помощи.