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Сегодня, 12:20

Тренер Махачева назвал самого неудобного для Ислама соперника

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предполагает, что третий номер рейтинга в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) может стать самым сложным соперником для Ислама Махачева (24-1).

«Кто самый неудобный соперник для Ислама? Все они [Оливейра, Порье и Гэтжи] крутые бойцы, но Ислам на другом уровне. Но я предполагаю, что Гэтжи мог бы быть самым стилистически неудобным соперником, потому что он отличный кикер, у него сильный удар и хорошая челюсть. Я могу ошибаться, потому что тот же Дастин — железный человек, он сражается до последней секунды. Я думаю, что Гэтжи — самый неудобный соперник для Ислама, но я могу ошибаться», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Дастин Порье (29-7) и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
UFC
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