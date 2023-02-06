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Сегодня, 08:28

Дана Уайт обещает не увольнять Деррика Льюиса из UFC

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что Деррик Льюис (26-11), несмотря на третье поражение подряд, продолжит выступать в лиге.

«Я очень уважаю Деррика Льюиса. Я люблю этого парня. Да, его побили. Спивак выглядел очень хорошо. Он сделал большое заявление. Льюис не будет уволен. Я люблю этого парня, так что он никуда не уходит», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Сергей Спивак (16-3) победил Льюиса сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Деррик Льюис
ММА
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