Дана Уайт не смог организовать бой Емельяненко с Леснаром

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ему не удалось организовать бой с участием россиянина Федора Емельяненко.

- Думаю, можно организовать реванш Сайборг и Нуньес. Если Крис захочет, то не вижу причин отказываться. Подойдет январь 2020 года, - цитирует Уайта lowkickmma.com. -

Если посмотрите на мою работу за последние двадцать лет, то увидите, что я не смог организовать лишь один поединок.

Это с участием русского бойца. Да, Федора Емельяненко. Я хотел организовать его бой с Броком Леснаром.