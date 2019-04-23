Дана Уайт намерен заняться организацией бокса

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда намерен заняться организацией профессионального бокса. По его мнению, на данный момент лучшие боксеры не дерутся друг с другом.

- Что мне не нравится в боксе, так это то, что лучшие парни не дерутся друг с другом, – цитирует Уайта boxingscene.com. – Есть Уайлдер, Фьюри, который недавно провели потрясающий ничейный бой, который понравился людям. Реванш никто не устраивает. При этом никто из них не собирается драться с Джошуа.

Эти ребята могли бы драться друг с другом по кругу. Оба этих парня могли бы встретиться с Джошуа и было бы круто. Они бы заработали огромные деньги и вдохнули в бокс столько энергии и жизни. Вместо этого они просто ругаются друг с другом.

Я собираюсь заняться боксом после лета. Тогда вы услышите все, что я хочу сделать в мире бокса.