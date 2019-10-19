Дана Уайт: «Макгрегор жаждет реванша с Хабибом»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, станет Тони Фергюсон.

— Думаю, следующим соперником Хабиба станет Тони Фергюсон, — приводит слова Уайта The Boston Globe. — Я жду боя Нурмагомедов — Фергюсон в марте в Лас-Вегасе. И сейчас работаю над тем, чтобы этот бой состоялся.

Я понимаю, что Конор Макгрегор жаждет реванша с Хабибом. Но теперь Нурмагомедов сам может выбирать, с кем драться. Теперь он — босс. И он может сам принимать решения.