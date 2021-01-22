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Дана Уайт: «Конор — Порье по PPV продается лучше, чем Хабиб — Конор»

22:53
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт.
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт.
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Президент UFC Дана Уайт обсудил с Хабибом Нурмагомедовым возможность его реванша с Конором Макгрегором.

Дана Уайт: «Этот бой Порье (с Конором) по PPV идет лучше, чем твой бой с Конором. А теперь представь, как будет продаваться твой гребаный реванш с Конором».

Хабиб Нурмагомедов: (улыбается)

Дана Уайт: «Просто так говорю. Просто говорю».

Разговор состоялся в рамках съемок ютуб-шоу Dana White: Lookin' For a Fight.

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