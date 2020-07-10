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Дана Уайт: «Хабибу нужно время. Мы пока оставим его в покое»

10 июля 2020, 22:13
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram.
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram.
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Глава UFC Дана Уайт сказал, что пока не хочет беспокоить чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер российского бойца.

«Это ужасно, — цитирует Уайта The National. — Нам очень жаль Хабиба. Мы знаем, как он любит своего отца и как близки они были. Просто дадим ему время для скорби, восстановления и всего, что ему нужно. Мы не будем беспокоить его сейчас и оставим его в покое. Хабибу нужно время, чтобы прийти в норму и понять, что делать дальше. Мы оставим его в покое на некоторые время. Потом мы выясним этот вопрос (со следующим боем — Прим. «СЭ»).

Ранее сообщалось, что в октябре россиянин может провести бой против Джастина Гэтжи.

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