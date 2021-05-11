Американский легковес с ассирийскими корнями Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона.

«Я знаю, что не следует рассказывать людям о плане на бой. Но я скажу одно — начиная с первой минуты боя и заканчивая последней, я буду стремиться к досрочной победе. Я не знаю, какой будет досрочная победа. Но это будут впечатляющие 15 минут либо досрочное завершение боя», — сказал Дариуш в интервью BJPenn.com.

Бой Дариуш — Фергюсон состоится в эти выходные на турнире UFC 262 в Хьюстоне. В случае победы Дариуш станет одним из главных претендентов на пояс.