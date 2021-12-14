Сергей Харитонов проведет бой в лиге Хабиба

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет бой с суринамцем Тайроном Спонгом на турнире EFC 44, сообщает ESPN. Харитонов заменит бразильца Антонио Силву. Турнир состоится 28 января в Майами (Флорида, США).

Ожидается, что владелец EFC — экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов — объявит об этом на пресс-конференции в Майами 15 декабря.

На счету 41-летнего Харитонова 33 победы и 9 поражений в ММА, 6 побед и 4 поражения в профессиональном кикбоксинге, 2 победы и 0 поражений в профессиональном боксе. Он выступает с 2000 года, бился в Pride, Strikeforce, Dream, Bellator, К-1. У 36-летнего Спонга 2 победы и 0 поражений в ММА, 107 побед, 7 поражений и 1 ничья в профессиональном кикбоксинге, 14 побед и 0 поражений в профессиональном боксе.