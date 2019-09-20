Дана Уайт дал понять, что Макгрегор вернется в начале 2020 года

Президент UFC Дана Уайт не исключает, что Конор Макгрегор вернется в UFC 14 декабря этого года или в начале следующего.

— Я уверен, что вы видели его твит, — цитирует mmafighting.com Уайт. — Конор хочет драться 14 декабря в Дублине, но у нас заплнирован бой в Вегасе. Поэтому, если он не будет драться там, он будет драться в начале следующего года.

16 сентября Макгрегор опубликовал интригующий твит «16 декабря, Дублин» без дополнительных подробностей.