Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дана Уайт дал понять, что Макгрегор вернется в начале 2020 года

14:39
Теги:

Президент UFC Дана Уайт не исключает, что Конор Макгрегор вернется в UFC 14 декабря этого года или в начале следующего.

— Я уверен, что вы видели его твит, — цитирует mmafighting.com Уайт. — Конор хочет драться 14 декабря в Дублине, но у нас заплнирован бой в Вегасе. Поэтому, если он не будет драться там, он будет драться в начале следующего года.

16 сентября Макгрегор опубликовал интригующий твит «16 декабря, Дублин» без дополнительных подробностей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир