Дана Уайт: «Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля где-то на чертовой Земле»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, где состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Поединок был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. Хабиб заявил, что не может сейчас покинуть Россию из-за карантина.

— Когда мои бойцы со мной, они получают лучшую медицинскую помощь, какую только могут, — приводит слова Уайта MMA Junkie. — Я обратился ко всем — не только к своим сотрудникам, которые работают на меня, но и к моим бойцам. Если они или любимый человек заболеют и будут нуждаться во мне, я здесь. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь и позаботиться о них. И бой UFC 249 будет проведен.

Многие журналисты — абсолютные и полные отморозки. Я буквально сказал каждому из этих парней убраться. Я не говорю никому из них, что я делаю. Но знайте: бой пройдет 18 апреля где-то на чертовой Земле. А когда вам нужно будет знать, я скажу об этом.

Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед, в том числе 9 нокаутом. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.