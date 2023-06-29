Дамир Исмагулов: «Я собираюсь зачистить легкий дивизион. Размажу каждого в топ-10»

12-й номер рейтинга UFC в легком весе казахстанец Дамир Исмагулов (24-2) сделал громкое заявление на пресс-конференции, объявив, что размажет каждого бойца из топ-10.

«Я никогда не выбирал себе соперников. Мне дали — я согласился. Да, очередной борец, грепплер, но я не принижаю свои навыки в борьбе. Я уверен в себе, и я знаю, что я могу размазать любого в этом легком дивизионе.

Я собираюсь зачистить легкий дивизион. Я считаю, что я по-прежнему опасен, и я хочу размазать всех в топ-5», — сказал Исмагулов.

Исмагулов проведет следующий бой против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.