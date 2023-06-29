Шавкат Рахмонов подерется с Келвином Гастелумом 16 сентября на UFC Fight Night

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) встретится с перешедшим в полусредний вес Келвином Гастелумом (18-8) 16 сентября на UFC Fight Night на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщает Sherdog.

Рахмонов в прошлом бою ?победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Поединок состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.