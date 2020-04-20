Дагестанский боец UFC рассчитывает провести бой в Ирландии

Российский боец UFC Рустам Хабилов сообщил в интервью «СЭ», что надеется вернуться в октагон летом этого года.

— Думал подраться на турнире в Казахстане — в июне, — сказал дагестанец. — Был бы очень рад там выступить. Был и второй вариант, в августе, в Ирландии. Если все разрешится до этого времени, то с удовольствием поеду и туда.

Турнир UFC в Казахстане планировалось провести 13 июня, но он может сорваться из-за пандемии коронавируса. Шоу UFC в Дублине намечено на 15 августа.

На счету 33-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC). Он выступает в полусреднем весе (до 77,1 кг). (Илья Андреев)