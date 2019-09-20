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Дацик заявил, что в него стреляли у дома бизнесмена, с которым он конфликтует

12:18
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Боец ММА Вячеслав Дацик рассказал, что в него стреляли около дома бизнесмена Андрея Бобылева в Санкт-Петербурге. По словам спортсмена, у него с Бобылевым есть неурегулированный финансовый конфликт.

— Бобылев в офисе фирмы оставил своих сувенирных лягушек, — цитирует «Матч ТВ» Дацика. — Я взял этих лягушек, приехал к его дому и поставил их перед воротами. В этот момент в меня стали стрелять — могу предположить, что из помпового ружья. Не попали.

Дацик вызвал полицию и заявил о намерении написать заявление на стрелявшего.

Напомним, что Дацик вышел на свободу в феврале 2019 года. После освобождения он провел бой с Артемом Тарасовым — рефери присудил Дацику поражение в третьем раунде, дисквалифицировав его.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1080221_V_Dacika_strelali_On_prijehal_k_domu_biznesmena_s_kotorym_konfliktujet

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