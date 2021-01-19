Дацик, Тарасов и Кокляев подерутся на новом турнире в России

Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой с камерунским чемпионом Тайсоном Дижоном.

«Я хотел бы красиво провести этот бой, показать красивый нокаут, чтобы получить возможность реванша с Жеромом Лебонером», — приводит слова Дацика «РЕН ТВ».

Поединок пройдет в России в рамках нового турнира, где бойцы и популярные блогеры смогут помериться силами в ринге.

Как отмечается, это будет первый в истории вечер большого бокса, когда лицензию профессионалов получат интернет-герои.

Помимо Дацика и Дижона на ринг выйдут другие спортсмены и популярные блогеры.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), в со-главных боях: видеоблог Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.