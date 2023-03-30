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Дацик: «С «Мондрагоном» чувствовал себя Шумахером, с Джонсоном будет сложнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Дацик сравнил своего нынешнего соперника Кевина Джонсона с Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.

«Джонсон умеет хорошо защищаться. По нему очень сложно попасть. Глянул, парочку боев. Сложный у него стиль. Ни Виталий Кличко, ни Тайсон Фьюри не смогли его вырубить. Хотя он проиграл по очкам. Самое главное попасть. Почему было легко с «Мондрагоном»? Потому что он очень большой, сильный и накаченный. Он хочет срубить. Я его под ручку подвернул, пробил. Хоть я и не скоростной, но почувствовал себя Шумахером. С ним было весело и кайфово зарубиться. Вышли и зарубились, кто крепче. Тут придется, изматывать, применять другие технологии, больше работать по корпусу, чтобы замедлить человека и заставить его припустить вниз руки. Посложнее, человек профессиональный», — приводит слова Дацика MMA.Metaratings.ru.

Встреча бойцов состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dacik-s-mondragonom-chuvstvoval-sebya-shumakherom-s-dzhonsonom-budet-slozhnee-239490/
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
ММА
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