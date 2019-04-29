Бывший боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который ранее проиграл в поединке ММА-блогеру Артему Тарасову, открыл набор в собственную секцию для детей от 10 до 16 лет.

– Открыт набор на бесплатные тренировки. Дети от 10-16 лет. Тренировки два раза в неделю, – написал Дацик в своем Инстаграме.

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

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