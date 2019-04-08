Дацик рассказал, что Тарасов предлагал ему 500 тысяч за поражение

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля против популярного Youtube-блогера Артема Тарасова, признался, что оппонент предлагал ему деньги за поражение.

– Изначально мне этот бой вообще не нужен был. Тарасов, ты сам вызвал меня. Теперь ты начинаешь увиливать, менять правила. Уже теперь локти нельзя, ты хочешь раунды по 5 минут. В прямом эфире у "Хача" договорились, что деремся три раунда по 10 минут, по правилам Панкратиона, где разрешено бить ногами, руками, локтями. Не надо соскакивать и придумывать разные версии. Этот бой нужен был тебе. Ты пропиарился, Артем, возьми Серегу Бычкова. Вышел против Сидника, ему разбили рожу, но он герой. Не соскакивай, равняйся на великих. Твои вариации за поражение, 500 тысяч? Я же тебе сказал, для начала прибавь один ноль, тогда будет предмет для разговора. Если у тебя нет денег или твой папа не выделил их на пиар, то, извини. Я готов поставить на себя в тотализаторе, – сказал Дацик в видео на YouTube-канале True Gym.

28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

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